台新金與新光金宣布走向合併，但中信金殺出讓一切仍有變數，台股今（23日）以22042.59點開出，隨後下跌近200點，台新金股價上漲近3%，新光金下跌0.8元逾6%，觸及11.65元，中信金小跌0.15元，觸及33.3元。權值股台積電下跌10元，觸及941元。

台新金與新光金昨（22日）董事會通過合併案，雙方達成以1股新光金換成0.6022股的台新金，台新金為存續公司，若合併案能夠順利走完所有流程，新名稱將是台新新光金控，兩家公司將在10月9日召開股東臨時會，若通過將向主管機關提交申請。

新新併的變數在於中信金有意透過公開申購搶親，但目前尚未向金管會遞交申請書，關注中信金的開價是否優於台新金，且能否打新光金高層與小股東，屆時才有可能出現大逆轉。

周四美股四大指數收黑，費城半導體指數暴跌3.44%，台積電ADR下跌2.92%至166.44美元，輝達挫低3.70%至123.74美元，超微AMD暴跌3.87%。大型科技股表現也不理想，亞馬遜下跌逾2%，Google母公司Alphabet也挫低1.28%。

台股昨（22日）下跌89.06點，收在22148.83點，成交值2893.96億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超112.95億。自營商賣超29.71億，投信買超17.67億，外資及陸資賣超100.91億。