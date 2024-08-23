民眾黨主席柯文哲太太陳佩琪昨（22日）證實看過名嘴口中的上億元豪宅，引發各界討論，外界也好奇陪她看房的人到底是誰？資深媒體人陳東豪昨爆料指出，「陳佩琪沒有說謊，陪看房的人不是建商，而是曾任國民黨中常委的廖萬隆」。而柯文哲今（23日）進入中央黨部前面對媒體追問相關議題，則是苦嘆「怎麼會這麼多謠言」。

陳佩琪發文中透露，去看過辦公室，都沿著黨部的仁愛、林森、杭州地段看，大多是聯絡仲介，有時是人家介紹她自己跑去看的，印象中都是房子擁有人出來接待，他是否是建商，還是已經跟建商買下了，並不知道，總之有人接待說明就好了。

對此，陳東豪22日在政論節目《全國第一勇》中談到，陳佩琪沒有說謊，陪她去看的人不是建商，是鎢鋼大王、大老闆廖萬隆，也是國民黨前中常委，而廖萬隆跟柯文哲很熟，因過去是陳東豪朋友在太陽花學運那時候安排柯廖在西螺見面，「那一次介紹後，他們就很好」。陳東豪還在綠媒政論節目中指出，此事他有求證過一位也認識廖萬隆的好友，獲得證實。

不過，根據《鏡新聞》22日報導，實際致電求證廖萬隆，他否認認識陳佩琪，跟柯文哲選後也沒有聯繫。