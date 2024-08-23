台灣狗仔葛斯齊先前因爆料大S、汪小菲的婚變內幕而走紅。而今（23）日凌晨他在臉書爆料，一名形象非常好的男星出軌，並透露5個身分線索，最後更向對方喊話：「本人如果裝死，我會暗示到大家知道你」，立即掀起留言區網友猜測、討論。

葛斯齊今（23）日在臉書發文提到，有一名形象非常的男星出軌，接著曝光5條身分線索，包括「年齡落在50歲以上」、「已婚」、「大愛戲」、「老婆本月泰國行已返台」、「本月有參加記者會」，而他也坦言，在眾人紛紛在思考、猜測是誰時，「你老婆肯定知道是你」，同時建議對方老婆可以查看該男星的貼身物品。最後，葛斯齊向該男星喊話：「本人如果裝死，我會暗示到大家知道你」。

葛斯齊透露該男星的身分線索。（圖／翻攝自臉書）

文章曝光後，便引起網友好奇前來吃瓜：「已衝去買好瓜子啃！精彩電影，即將放映」、「等待⋯」、「敲碗。是誰？」、「我看看大愛有誰」、「小葛果然是個行銷人才」，其中還有人發現「你好像之前就有提示過？」。

其實除了以上爆料外，葛斯齊今年5月也曾在節目上指出，有位男星的行為比黃子佼更可惡，並形容這名男星：「可惡到一個極點，天地不容」，隨後提到對方在主持界有地位、女友為圈內人、家世背景不凡，且該人與未來2026年選舉有關，引起外界猜測。