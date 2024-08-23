中信金「公開收購」的「外侮」，提高了「新新併」的換股條件。對新光金而言，談個好價格，對得起股東；肥水不落外人田，對得得祖宗。資深投資專家解讀，即使和弟弟有心結，但是同意台新金的換股條件，才是最完美的結果，不然吳東進會變成賣掉吳火獅一生心血的敗家子。

8月22日晚間的聯合記者會上，吳東亮表示，「跟辜家是兩代交情，上一輩是很熟的朋友，坦白講，很早在幾個月前就有這個消息，我們也都有努力在接觸，最好大家能夠和平共處，我是很努力想去說服對方，很遺憾，我能力有限沒有達成。」，對於中信金辜仲諒出手，資深投資專家認為，如果是第一代不會這樣做，辜濂松和吳火獅都是世交，敵意併購有點「趁人之危」。

「新新併」聯合記者會宣布，以換股方式進行合併，台新金控為存續公司，新光金控為消滅公司。合併後存續公司將更名為「台新新光金融控股股份有限公司」。此次換股比例，台新金控以每0.6022股普通股換得新光金控1股普通股；每1股特別股換得新光金控1股特別股。

台新金及新光金將在10月9日召開股東臨時會提請股東通過本合併案，並將於取得相關主管機關核准後訂定合併基準日。雙方合併後總資產規模將晉升為臺灣第4大金控公司，合併市值有望進入臺灣證交所上市公司市值排行前20名，厚實資本市場籌資能力。雙方業務互補、綜效顯著。銀行、保險及證券規模及市占率將顯著提升，為客戶提供更多元、更豐富的產品選擇與服務體驗，進而成為政府所推動─讓臺灣成為「亞洲金融科技中心」及「亞洲資產管理中心」”的一大助力。

聲明稿指出，雙方公司長期均重視員工權益，合併後將全數留用新光金控之經理人及員工。雙方管理層將協力帶領公司進入下一階段的成長，共創公司榮景與股東價值。

新光金目前2隊併購─「合意併購」「敵意併購」，最後的准駁權仍是主管機關「金管會」說得算！