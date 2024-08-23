「防疫女神」賈永婕昨(22日)傳出將擔任台北101的新任董事長，她隨後在社群網站曬出與101大樓合影，證實此事，引來一排「藍勾勾」名人留言道賀。而有「惡魔老闆」、「公關界女強人」稱號的岳啟儒也發文恭喜賈永婕，並形容她眼中的賈永婕就是位「傻白甜」閨密。

岳啟儒先前遭遇被「登山女神」曾格爾介入婚姻風波時，賈永婕曾多次發文力挺好友，可見兩人真摯情誼，之後岳啟儒出書或舉行活動時，賈永婕也現身相挺。昨賈永婕承認將任101董事長，岳啟儒開心在「Threads」上發文說：「我的傻白甜閨蜜賈永婕要當董事長了，以前最常見到101董事長都是新店開來剪綵，以後就是接待賈董了」。

岳啟儒與賈永婕感情好。（圖／翻攝自岳啟儒 一人份的勇氣臉書）

岳啟儒發文。（圖／翻攝自 Threads）

岳啟儒更透露：「她叫我101登高賽要去報到，我腿軟呀，賈永婕會不會是第一個101登高賽登頂的董事長啊」，笑翻粉絲回：「有可能喔，帶領員工一起」、「一定會是」。消息傳到「PTT八卦版」，網友則反應兩極，有人認為相當適合，但也有酸民提起2015年發生八仙樂園塵暴事件後，賈永婕曾發文認為治療燒燙傷用途的「屍皮」名稱太可怕，之後衛福部將屍皮更名為「大體皮膚」，虧賈永婕：「大體皮膚之母」、「她有資格吧~字典有一句成語出自於她，現代最強的文組仔都沒她強好嗎」。

PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT）

而對此，主播夏嘉璐在賈永婕的貼文留言：「恭喜!!!」、李怡貞律師說：「姐總是幹大事的，實至名歸，恭喜恭喜吶」、鍾欣凌回：「帥炸」、蕭彤雯回應：「恭喜呀！太強大！超期待」、曾寶儀讚：「你真的好強」、黃暐瀚立刻回：「賈董好！恭喜～」、廖家儀表示：「太棒了！證明了人美、心美、腦更美，恭喜啊」。