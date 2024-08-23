台北市一名林姓男子，多年前出國留學後遲未返台入伍服役，對於區公所寄函催告多次視若無睹，一直屆期未歸。法院審理，依《妨害兵役法》判處6月有期徒刑，全案仍可上訴。

判決指出，現年37歲的林男過去以國外就學名義申請核准出境，明知役男出境處理法規定，最遲應於年滿33歲，即2020年2月1日前返過服役，卻仍屆期未歸。北市文山區公所曾於2019年6月間函送信件至林男母親的住處，並由社區管理員簽收，明確規定林男須在指定時間返國履行兵役義務。不料林男卻意圖避免徵兵處理，屆期仍未返國按通知書所指定的時間、地點接受徵兵檢查，致未能接受徵兵處理。

台北地院審理，審酌林男明知我國役齡男子皆有依法服兵役的國民義務，竟於以國外就學名義申請核准出境後，為繼續在國外工作、結婚及生活，屆期滯留國外不歸，待達除役年齡後始行返台，藉此規避服役，破壞我國兵役制度公平性。

法官認為，林男衡犯後坦承犯行，態度尚可，且別無其他前案紀錄，考量他具長年於美國工作的經歷、優秀外語能力及銷售長才，現擔任家族企業市場部業務經理、雙親年事已高等情狀，判處6月有期徒刑，如易科罰金。全案仍可上訴。