肉身護團員遭虎頭蜂狂螫30處身亡 英勇領隊身分曝光 @ChinaTimes

浸水營古道登山團40歲傷者。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

浸水營古道登山團40歲傷者。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

浸水營古道22日發生來自屏東的20人登山團體遭蜜蜂攻擊，當中3人被螫傷，其中1人趴在地上慘遭大量蜜蜂包圍，後雖打強心針搶救，但仍送醫不治；稍早證實該團是立委鍾佳濱屏東服務處舉辦的志工團登山活動，而該名不治者是服務處人員、41歲洪姓嚮導，服務處表示，將全力協助處理善後事宜。

鍾佳濱屏東服務處表示，昨日發生的野蜂攻擊意外事件，雖然學員全體平安返家，但是帶領活動的服務處同仁，卻在送醫急救後宣告不治，令人非常難過與不捨，家人第一時間已趕往台東馬偕醫院，我們將全力協助處理善後事宜。

肉身護團員 英勇領隊遭虎頭蜂攻擊身亡

台東縣消防局22日下午接獲通報，浸水營古道有來自屏東的20人登山團體遭蜜蜂攻擊，共3人被螫傷，其中1人趴在地上，旁邊有蜂巢，被大量蜜蜂包圍，他人無法靠近，消防局大武大隊傍晚入山，發現趴在地上的洪男被大量虎頭蜂螫傷，目測全身至少有30多處傷口，情況相當嚴重，當場先打3支強心劑後，生命跡象恢復穩定，但送至大武衛生所治療時突然又情況不穩，轉至馬偕醫院後搶救不治。

至於遭蜂群攻擊16歲高中男生及19歲女生自行脫困，身體多處螫傷，送往大武衛生所，意識清楚，生命跡象穩定。

領隊邱小姐22日晚間說明事發經過時指出，遭叮的40歲洪男也是領隊之一，因步伐較快，到了某轉彎處率先發現有攻擊人的蜜蜂，在現場戒護並叫其他團員趕快往上跑，因此被嚴重螫傷。嚮導前往察看發現現場及洪男身上仍有許多蜜蜂，趕緊打119報案，經過1小時眾人都去關心、深怕他失去意識，不斷與他對話，發現他翻動身體且有反應，終於等到搜救隊，很感謝也很抱歉動用社會資源。

台東馬偕醫院表示，22日晚間在浸水營古道被虎頭蜂螫傷的41歲洪姓領隊，於晚上11時送至急診，來時已呈現昏迷血壓低狀況，後經急救後仍未恢復生命，23日2時42分宣告不治。