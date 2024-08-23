美國副總統賀錦麗即將在民主黨全國代表大會中接受總統候選人提名

頂尖民調追蹤系統數據顯示，美國副總統賀錦麗對前總統川普的領先幅度已達最大。

《新聞周刊》（Newsweek）22日報導，據538（FiveThirtyEight）民調彙整網統計全國和各州的民調結果，並根據可靠性進行加權。相關數據顯示，賀錦麗在全美平均領先川普3.3個百分點，支持率為47%，而川普的支持率為43.7%。

而這顯示，距美國總統拜登退選，並交棒賀錦麗，讓她成為民主黨總統候選人才1個月，她便在追蹤系統中創下最大領先優勢。自從賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，她在民調中的地位便穩步提升，而先前的民調顯示，川普領先拜登，但如今民調正朝有利她的方向發展。

事實上，據538民調追蹤系統彙整，賀錦麗在競選啟動後幾天，就超越了川普，到7月24日時，她已經領先這位前總統0.8%。如今每個全國性民調匯總網都顯示，她在全美領先。

此外，民調還顯示，賀錦麗激發了民主黨人的熱情。《經濟學人》（The Economist）和「輿觀」（YouGov）8月17—20日進行的最新民調顯示，71%的民主黨人說，他們對在即將舉行的選舉中投票支持她擔任總統非常，或極為熱衷。