頂尖民調追蹤系統數據顯示，美國副總統賀錦麗對前總統川普的領先幅度已達最大。
《新聞周刊》（Newsweek）22日報導，據538（FiveThirtyEight）民調彙整網統計全國和各州的民調結果，並根據可靠性進行加權。相關數據顯示，賀錦麗在全美平均領先川普3.3個百分點，支持率為47%，而川普的支持率為43.7%。
而這顯示，距美國總統拜登退選，並交棒賀錦麗，讓她成為民主黨總統候選人才1個月，她便在追蹤系統中創下最大領先優勢。自從賀錦麗成為民主黨總統候選人以來，她在民調中的地位便穩步提升，而先前的民調顯示，川普領先拜登，但如今民調正朝有利她的方向發展。
事實上，據538民調追蹤系統彙整，賀錦麗在競選啟動後幾天，就超越了川普，到7月24日時，她已經領先這位前總統0.8%。如今每個全國性民調匯總網都顯示，她在全美領先。
此外，民調還顯示，賀錦麗激發了民主黨人的熱情。《經濟學人》（The Economist）和「輿觀」（YouGov）8月17—20日進行的最新民調顯示，71%的民主黨人說，他們對在即將舉行的選舉中投票支持她擔任總統非常，或極為熱衷。
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