國軍年度「海空精準彈藥射擊」進入第四天，昨天原本要第二度在我國本土境內試射的空軍AIM-120先進空對空中程飛彈，疑似因陸電偵艦「天權星號」現蹤而臨時取消，今天清晨花蓮空軍基地F-16戰機再度掛載起飛前往操演空域，順利射擊一枚並命中目標。

今天進行的AIM-120先進空對空飛彈射擊別具意義，除了是這款飛彈在美方允許下，第二次在我國境內射擊，更是我國空軍使用的F-16戰機進行「鳳展專案」，進行性能提升成F-16V型後，首度完成AIM-120飛彈射擊。

國軍年度「海空精準彈藥射擊」，今天除了進行空軍F-16戰機發射AIM-120先進空對空中程飛彈外，包括海鋒大隊也陸續進行射擊雄二、雄三反艦飛彈。今天清晨陸射型雄二飛彈順利發射命中靶船。

由於美方對於我方射擊AIM-120先進中程空對空飛彈，與射擊愛國者飛彈一樣管制嚴密，均相當在意是否電子參數會遭到蒐集，因此解放軍電偵艦一出現，疑似就立刻喊停。目前這款飛彈在國內僅在2021年5月12日在台灣東部空域試射過一次。

AIM-120中程空對空飛彈，具備有全天候、超視距和射後不理的接戰能力，其主動雷達可導引彈體進行攔截，能讓飛行員同時瞄準多個目標，並發射數枚飛彈後進行脫離戰場動作。

AIM-120飛彈長度為3.66公尺，發射重量150.75公斤，直徑：17.78公分，翼展：52.58公分射程，採用中途慣性導引和終端主動雷達，配帶爆炸破片彈頭，是AIM-7麻雀飛彈的提昇彈種，但較麻雀飛彈速度快、體積更小、重量更輕，每枚售價約一千一百萬台幣，由於這種飛彈極具攻擊性，美軍還一度要求我方將採購的飛彈「寄放」在關島。直到其他國家陸續獲得後，才解禁運回台灣，顯見其機敏與重要性。