台南市關嶺消防分隊23日凌晨零時許獲報車輛掉落山溝有人受困，前往將人救起。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

來自高雄的袁姓兄妹22日晚間到台南市白河區關子嶺參加寺廟法會，直到23日凌晨0時24分才下山，2人因天黑走錯路，在里南寮49號前下車察看，未注意車子仍打檔未拉手剎車，見車輛滑行又跳上車企圖阻止，竟連人帶車掉下5米深山溝，幸卡在邊坡，趕緊打電話報案，警消到場架掛梯將人救起，2人無恙不願就醫，警方將人護送到超商，由朋友接駁離去。

60歲袁男與59歲袁女為兄妹，2人22日同車到台南參加1場寺廟的農曆7月法會，直到半夜才驅車下山，關子嶺入夜道路昏暗，兩人又不熟路況，一時心慌搞錯方向，將車駛入窄小的產業道路，察覺不對，只好停車下車查看。

袁男停車時仍打檔又未拉手剎車，下車後看見車子往前滑動，趕緊又跳上車阻止，卻連人帶車衝下山溝，幸好邊坡有樹木擋住，因坡度太陡爬不上來，幸好手機能用，直接打電話報警。

台南市關嶺消防分隊以手機定位方式找到2人，消防人員利用繩索固定，架設掛梯接近溝底，引導脫困。

2人未受傷不願受送醫，對鬼月在山區迷路感到心有餘悸，獲救後心繫掉落的車輛，警消人員安撫先下山、隔天再處理，將其接駁到關子嶺1家超商，由其朋友接應離去。