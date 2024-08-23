台灣首富、廣達董事長林百里今年75歲，他前陣子喊話要做到80歲才退休，事實上林百里2005年曾被診斷出肺腺癌，積極治療、抗癌恢復良好，他將飲食改為清淡、全素為主，另外也保持好心情，19年來沒再復發。

根據《健康2.0》報導，林百里2005年驚傳罹患肺腺癌，將腫瘤切除，醫師建議他多吃本地產的蔬菜，少吃進口、人工的，於是他買下2萬坪農地種植有機蔬菜，飲食以清淡、全素為主；另外林百里提到，心情也非常重要，心開氣就會開，身體自然也會健康。

對此，營養師黃淑惠表示，林百里的養生祕訣就是「回歸天然飲食」，將飲食改成絕大部分是植物性飲食，與現在鼓吹的均衡飲食概念差不多；現在鼓勵民眾每天飲食當中，最好四分之三是植物性、四分之一是動物性。

黃淑惠引述美國心臟血管學院一項研究指出，每天攝取2份水果、3份蔬菜，大概就能達到長壽目的；並點名6種對健康有益的食物，包括水果、十字花科蔬菜、全穀類、橄欖油、海魚如巴浪魚，以及茶。