一家加拿大礦業公司最近宣布，在非洲國家波札那挖到世界上第二大鑽石，重達2492克拉。

綜合CNN、美聯社報導，加拿大礦業公司盧卡拉鑽石公司（Lucara Diamond Corp.）週四宣布，卡羅威（Karowe）礦場中發現了這顆「非凡」的寶石，完好無損。該公司說，這是非凡的發現，並大讚：「有史以來出土的最大的毛坯鑽石（rough diamonds）之一」。

盧卡拉總裁兼執行長蘭博（William Lamb）在新聞稿中說：「我們對這顆2492克拉鑽石的採收感到欣喜若狂。」然而，英國《金融時報》報導稱，與盧卡拉關係密切的未透露姓名人士估計，這顆鑽石的價值可能超過4000萬美元（約台幣12億）。盧卡拉的發言人說，這顆寶石在未來幾週內將得到適當評估。

𝐖𝐀𝐓𝐂𝐇: 𝐋𝐔𝐂𝐀𝐑𝐀 𝐔𝐍𝐕𝐄𝐈𝐋𝐒 𝐁𝐎𝐓𝐒𝐖𝐀𝐍𝐀’𝐒 𝐋𝐀𝐑𝐆𝐄𝐒𝐓 𝐑𝐎𝐔𝐆𝐇 𝐃𝐈𝐀𝐌𝐎𝐍𝐃 𝐓𝐎 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐓 𝐌𝐀𝐒𝐈𝐒𝐈 | 𝐑𝐄 𝐕𝐀𝐘𝐀 𝐋𝐄 𝐃𝐎𝐌𝐈 🇧🇼💎🔴⚫️⚪️

Lucara Diamond has unearthed a colossal 2,492-carat diamond from the Karowe Diamond Mine - marking… pic.twitter.com/nYZw1HCqGj — TheOfficialBDP (@TheOfficialBDP) August 22, 2024

據路透報導，這顆鑽石周四將贈送給波札那總統馬西西。波札那總統馬西西也在22日一場記者會中，驕傲地展示這塊珍品。

這顆巨鑽成為世界第二大鑽石，僅次於1905年南非出土的3106克拉卡利南鑽石（Cullinan Diamond），該鑽石被切割成9顆，多數鑲嵌在英國王室的珠寶飾品上。