澎湃新聞23日報導，大陸繼廣州之後，上海首張房票落地金山，這也是上海市發放並使用的首張房票。據不完全統計，今年以來已有超過40個城市推出「房票安置」政策，旨在鼓勵和引導被補償人自主購買商品住房實現自我安置。該政策被指有利於加快安置效率的同時，也有助於存量商品住房去化。

何為「房票」？通常來說，「房票」是指在拆遷安置過程中，對現有住宅房屋徵收貨幣補償方式的一種補充。房票是被徵收人房屋安置補償權益貨幣量化後，徵收人出具給被徵收人購置房屋的結算憑證。也就是說，房票安置並非直接領取安置款，而是拿著房票買房，並抵扣房款。更通俗的理解，「房票」也就是拆遷後房屋被徵收人去購買商品房時的「代金券」。

作為首個推行「房票安置」的一線城市，今年1月5日，廣州市荔灣區土地開發中心在石圍塘徵拆現場發出全市第一張房票，顯示廣州「房票安置」政策落地實施。

另據微信公眾號「i金山」消息，近日上海首張房票落地金山。金山衛鎮橫浦村集體土地動遷群眾李先生（化名）獲得001號房票，這也是《金山區房票安置實施辦法（試行）》出台後，上海市發放並使用的首張房票。

今年6月，上海市金山區住房保障和房屋管理局印發《金山區房票安置實施辦法（試行）》通知顯示，被補償人選擇房票安置方式的，按照補償協定給予居住房屋貨幣補償款總金額7％的獎勵，作為房票安置政策性獎勵。

金山區房票安置試點工作課題組副組長陳梅表示：「為更好推進房票安置課題試點工作，我區推出相匹配的『房源超市』，納入其中的高品質商品房房源均是我區在售現房或能在六個月內竣工交付的期房，縮短了動遷群眾在外過渡時間，在幫助群眾實現更優質、更多元的安居保障的同時，最大限度地助力群眾盡早搬入新居。」

中指研究院不完全統計，僅今年以來，大陸就有超40城出台落地「房票安置」政策，其中廣州、上海均由郊區啟動試點推進，目前均已有少量房票發放使用，未來房票安置政策有望進一步擴圍並落地。