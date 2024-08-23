“Stop crying!”



Caitlin Clark to the Seattle Storm bench at the end of the game 👀😭



(via @logo3sports)



pic.twitter.com/qS6uWeaR6C — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 20, 2024

堪稱當前全美人氣度最高的WNBA印地安納狂熱球員克拉克，先前幫助狂熱以92比75擊敗西雅圖風暴比賽暫停期間，也出現令人爭議的畫面，因為她還在慶祝進球之際，對方竟然刻意走上前撞擊她的身體，但她不以為意直接走開，不僅引發網友熱議，連電視球評都跳出來喊她遭「偷襲」。

畢竟克拉克在這場比賽完成本季第232次助攻，打破原本WNBA單季菜鳥最多助攻紀錄，僅剩12場例行賽，很有機會超越WNBA單季最多316次助攻歷史紀錄，眼見一名新秀如此受到外界矚目，當然對她眼紅或忌妒的球員也不會少，場上自然容易發生詭異動作。

當時克拉克在暫停期間一邊走回板凳席，一邊高舉雙手鼓動球迷替她加油，沒想到身後風暴球員迪金斯史密斯突然加速，直接從後面撞上克拉克，儘管當時克拉克沒什麼大反應，卻在比賽僅剩0.4秒，也在場邊板凳席大喊：「別哭了！」回嗆對方。

其實從克拉克以狀元身分進入WNBA，她還曾被對方刻意打頭或用力推倒過，這次換成背後猛撞，讓電視球迷沙農夏普都怒斥，「你們都看到這種動作了，趕緊停下來了吧！你們生氣是因這名愛荷華女孩踢了你們屁股，你們都說她太弱，但她繼續在打出耀眼表現。」