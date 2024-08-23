根據財政部統計資料顯示，與經濟走勢關聯密切的所得稅，包含營利事業所得稅、綜合所得稅等，台中近幾年表現相當亮眼。台中市政府經濟發展局表示，自108年至去年，台中營利事業所得稅從559億元成長至719億元，成長率約29%，六都第四；綜合所得稅則從335億元成長至546億元，成長率約63%，高居六都第二。

經濟發展局長張峯源表示，營利事業所得稅適用於以盈利為目標的商業實體，課稅基礎是淨所得，即扣除成本和費用後的實際利潤，再按單一稅率20%進行納稅；營利事業所得稅收主要以上市櫃公司貢獻佔大宗，可以反映企業的營收狀況。

張局長說明，若從營利事業銷售額推估，對台中營所稅貢獻主要來源為批發零售業、製造業及營建工程業。回顧台中市長盧秀燕上任以來至去年，恰逢中美貿易戰、疫情、俄烏戰爭等各種衝擊，整體經濟環境變動劇烈，台中營利事業所得稅成長率仍能達到29%，顯示近幾年台中製造業、科技業及離岸風電投資蓬勃，帶動相關供應鏈群聚，企業整體經營環境佳，獲利呈現穩定成長趨勢。

經發局指出，針對綜合所得稅成長的部分，綜合所得稅採家戶申報制，課稅基礎是納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬，其營利、薪資、利息、租賃、財產交易等所得，扣除各種免稅額、扣除額、基本生活費差額後，再按適用稅率進行納稅，且獨資及合夥組織的營利所得也要繳納綜合所得稅。

自108年至去年，台中以紓困、振興政策雙管齊下提振庶民經濟，營造良好創業環境，帶動商號家數大幅成長，營利所得挹注所得稅收，加上整體就業環境改善，同步推升市民薪資水準，兩大原因造就綜合所得稅成長率高達63%，在六都名列前茅。

經發局補充，台中為精密機械產業重鎮，產業以中小企業為主，營利事業所得稅及綜合所得稅卻能在近年內雙雙成長，顯示整體投資、就業環境健全，帶動企業獲利及市民所得穩步成長。儘管近期出口屢受國際情勢影響波動，但台中經濟表現仍是有目共睹。截至今年8月，通過經濟部投資台灣三大方案的台中廠商高達312家，六都第一，今年第2季更以6項公司商業登記指標奪冠，已連續13季在公司、商業登記上維持至少4項冠軍的佳績。

市府將持續協助產業創新轉型，吸引企業總部、高科技產業等高附加價值產業投資進駐，營造良好就業環境，創造更多優質工作機會，讓市民都能共享經濟成長果實，打造宜居樂業的幸福台中。

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