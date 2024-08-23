美軍從太平洋飛彈靶場發射ARAV-B，做為模擬靶彈。（取自DVIDS網站）

日本海上自衛隊20日表示，在夏威夷海域舉行的「太平洋之龍24」（PACIFIC DRAGON 2024）多國聯演已順利落幕，由美、日、澳、韓、義、荷及加拿大等7國艦艇合作，對模擬彈道飛彈靶彈執行偵測、追蹤與接戰攔截，藉此精進海基飛彈防禦能量。

兩年一度的「太平洋之龍」聯演，本屆在7月29日至8月15日間舉行，多國共同執行一系列艦隊防空與飛彈防禦演訓。參演陣容包括美軍神盾驅逐艦「紀德號」（DDG 100）、「李文號」（DDG 120）、神盾巡洋艦「希洛號」（CG-67）、P-8A海上巡邏機，F/A-18E/F戰機、EA-18G電戰機與MQ-9無人機；以及海自神盾護衛艦「羽黑號」（DDG-180）、澳洲神盾驅逐艦「雪梨號」（DDG 42）、南韓神盾驅逐艦「栗谷李珥號」（DDG-992）、義大利巡防艦「雷蒙多．蒙特庫科利號」（P 432）、荷蘭巡防艦「特羅普號」（F803）、加拿大巡防艦「溫哥華號」（FFH 331）。

軍聞網站「The Aviationist」報導，美軍在演訓期間，從考艾島太平洋飛彈靶場，發射「B構型神盾戰備評估載具」（ARAV-B），模擬彈道飛彈靶彈，由各國艦艇進行偵測、追蹤與即時情資共享，之後則由「雪梨號」發射「標準6型」（SM-6）Block I批次防空飛彈，精確命中並擊毀靶彈。

美國海軍第3艦隊司令韋德中將表示，這項聯演藉由各艦戰鬥系統共享情資，展現可靠的聯合追蹤與攔截彈道飛彈能力，在提升作業互通性同時，也有助提升「整合防空暨飛彈防禦」（IAMD）戰力，加強應對潛在威脅。