澳洲「雪梨號」（DDG 42）神盾驅逐艦，在日前「環太平洋軍演」期間，首次成功試射「海軍打擊飛彈」（NSM）。（取自澳洲國防部網站）

「聯合打擊飛彈」（JSM）未來將掛載於澳軍F-35戰機。圖為美軍F-35掛載JSM。（取自DVIDS網站）

澳洲與康士伯公司合作的新廠，將位於澳軍F-35戰機大本營附近。圖為工廠想像圖。（取自澳洲國防部網站）

澳洲國防工業部長康洛伊21日宣布，澳洲政府投資8.5億美元（約新臺幣272億元），與挪威康士伯（Kongsberg）公司合作，將在澳洲設立工廠，共同生產與維護「海軍打擊飛彈」（NSM）與「聯合打擊飛彈」（JSM），而這也是這2款飛彈首度在挪威以外國家生產。

軍聞網站「Breaking Defense」報導，澳洲斥資8.5億美元打造的全新廠房，將設在西部新南威爾斯州的紐卡斯爾機場附近，而該地也是皇家澳洲空軍F-35A的大本營。康洛伊表示，新工廠預計2027年開始生產NSM與JSM，將使澳洲成為挪威以外，第一個生產這2款飛彈的國家。

根據澳洲政府計畫，「海軍打擊飛彈」未來將配備在霍巴特級神盾驅逐艦與紐澳軍團級巡防艦上，取代舊型「魚叉」反艦飛彈，加強反水面戰力。而由「海軍打擊飛彈」衍生而來的「聯合打擊飛彈」，則將配備於澳洲空軍的F-35戰機。

這項合作計畫，不僅有助滿足澳洲國防軍未來國防武器需求，也提升坎培拉當局的國防與飛彈生產自主性，同時也將加快康士伯向美國等全球市場供應飛彈的速度，為澳洲國防工業創造新機會。