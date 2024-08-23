2024台中石岡區熱氣球嘉年華於8月23日到25日在土牛休閒運動公園登場，23日開幕式邀市長盧秀燕及巴黎奧運金牌得主李洋、林郁婷一起為活動揭開序幕，3人登上熱氣球緩緩升空，李洋、林郁婷升空初體驗，林看起來愉悅、淡定，相對的，李就有點緊張、手心直冒汗，盧秀燕將2人拉緊緊，直到熱氣球降落地面，3人才開心放鬆的笑容。

3人下了熱氣球後接受訪問，林郁婷說，以前到國外比賽，看到別人坐熱氣球很羨慕，尤其到土耳其比賽，沒有時間跟機會可嘗試，很開心台中有這樣的熱氣球活動，讓她解鎖初體驗，尤其台中的美食、水果、珍珠奶茶，還有市長準備真的可以「吃的金牌」，相當窩心。

市長盧秀燕說，一大早他們就早起參加石岡區熱氣球活動，前一晚來台中入住，也讓世界看見台中，相當感謝；在人群簇擁下，林郁婷一現身立即圈粉，盧當場幫林徵婚，希望她「花落台中」，另說李洋「名花有主」，所以當場邀李洋來台中度蜜月。

李洋表示，他坐上熱氣球剛開始有點緊張，其實手心一直冒汗，「比打球還緊張！」盧透露，升空前李洋說「擔心高度」，她就主動牽他的手，李還透露升空後，發現市府的女攝影官比他還害怕，「頓時心裡踏實不少」，並說這次體驗對打球有幫助，「因為打球都沒這麼緊張，就更應該專心面對」。

李洋也稱讚台中市的水梨相當好吃，蠻喜歡台中，談到與女友舉行婚禮的方式，李洋說，因他跟女友很內向，所以希望邀幾個朋友見證婚禮，也當場邀請市長盧秀燕來參加及見證。

盧秀燕表示，台中石岡熱氣球嘉年華活動邁入第4年，是台中西部第一個舉行，尤其今年活動延長3天，不只熱氣球，賞煙火、閉幕光雕秀及歌手九澤CP等人演唱活動，遊客搭熱氣球外還可玩山城融合閩漢原客4個區域，到東勢吃客家美食、體驗和平原住民文化，新社有花草餐、香菇餐及花草咖啡、石岡的東豐自行車、石岡水壩等景點。