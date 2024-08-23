周四泛歐Stoxx 600指數收盤升1.79點或0.35%，為515.74點，為連二漲，並來到本月最高點。

零售股上漲最多。英國體育用品零售商JD Sports在公布第二季銷售成長獲得改善之後，股價飆升11%。

瑞士製藥公司Siegfried控股在公布優於預期上半年業績後，大漲7%。在瑞銀首次給予「買進」評級後，法國生技公司Biomerieux大漲6%。

在歐洲市值最高公司諾和諾德(Novo Nordisk)上漲2.4%推動下，醫療健康股指數升到歷史新高。

由於市場普遍預計聯準會和歐洲央行將在九月降息25基點，為全球風險資產帶來新提振。

不同的數據都指出，歐元區八月商業活動出乎意料地強勁，可能削弱歐洲央行今年底之前進一步降息兩次的預期。

匯豐銀行資深經濟學家Chris Hare表示，雖然歐洲央行即將進一步降息，但更廣泛的路徑可能是漸進的，並且存在相當大的不確定性。

投資人正在等待Jackson Hole會議上政策官員的評論，並希望聯準會在下個月啟動降息循環。

在個別股票表現方面，德意志銀行升4%，稍早該行說，已經與超過半數的、指控德銀少付工資的原告達成和解協議。

在公布業績後，瑞士再保險(Swiss Re)升4.5%。

德國票務和娛樂活動公司CTS Eventim上調全年獲利預期後，大漲6%。

荷蘭的全球保險(Aegon)跌5.4%，此前該公司指出，公司重要的資本生成指標(capital generation metric)在今年上半有所下降。