8月20日，中國大陸自製遊戲大作《黑神話：悟空》正式上線，引爆熱搜，轟動全網刷屏的《黑神話：悟空》，其故事背景源於古典名著《西遊記》，這部名著與南京，與秦淮淵源非常深，其作者吳承恩雖然是淮安人，但一生中多次來到南京，並長期居住，這座城市對他的創作有著重要影響。

吳承恩在南京待了20多年

秦淮的江南貢院是中國歷史上規模最大的科舉考場。在明清時期，這裏是江南文人的必到打卡之地，因為他們要在這裏實現自己的人生夢想。幾百年來，多少文人懷著夢想來到這裏，但並不是每個人都能心想事成，吳承恩就是其中之一。

吳承恩在南京待了20多年，這項經歷對他的文學創作產生了深遠的影響。（圖/旺旺北京 蹇金津提供）

江南大學人文學院副教授趙翌介紹，明嘉靖十年(1531)，吳承恩與同伴一起乘船起航，第一次來南京參加鄉試，以失敗告終。吳承恩從小就很聰明，少年時代，更是寫得一手好文章。

明嘉靖二十九年(1550)，年近半百的吳承恩以「歲貢」的身份被分配到南京國子監讀書。南京國子監作為明代初年的國家最高學府，位於南京雞鳴山下，這裏彙聚了眾多文士和藏書，為吳承恩提供了良好的學習環境和創作條件。「作為國子監的學生，吳承恩享受著一定的生活補貼，包括衣物、伙食等，這在一定程度上緩解了他的經濟壓力，使他能夠更專注於文學創作。他與南京的文士們交往密切，詩酒唱和，這些經歷無疑對他的文學創作產生了深遠的影響。」趙翌表示，算起來，吳承恩在南京的時間足有20多年，為他的文學創作積累了豐富的生活素材和情感體驗。

科舉考試的屢屢失意，讓吳承恩對封建官場、科場的腐敗有了清醒認識。他專心文學創作，把一生心血都投注到了《西遊記》上。據記載，吳承恩在創作過程中付出了巨大的心血和努力，他嘔心瀝血，歷時多年才完成了這部堪稱世界文學瑰寶的《西遊記》。

《西遊記》裏有不少南京方言

吳承恩在南京的生活經歷對他的人生和文學創作都產生了深遠的影響。《西遊記》雖然沒有直接寫南京，但和南京又有著不少關聯。

清初學者黃太鴻稱「《西遊記》篇中多金陵方言」。書中第十五回，行者道：「伸過孤拐來，各打五棍見面，與老孫散散心。」孤拐，南京方言裏指腳踝骨。書中第三十回，行者道：「我這大聖部下的群猴，都是一般模樣。你這嘴臉生得各樣，相貌有些雷堆，定是別處來的妖魔。」「雷堆」這個詞，南京人看到都會會心一笑。這個詞在南京方言裏使用頻率頗高，形容笨重、不利索、窩囊等，生動地描繪了孫悟空對對方相貌的嘲諷。

《西遊記》裏還寫到了南京周邊城市，比如孫悟空搬救兵的時候竟然到過盱眙，有一段對盱眙縣城的描寫相當詳細，跟明清時期的盱眙完全對得上。

值得一提的是，吳承恩不僅僅擅長寫小說，他的詩詞創作成就被低估了。吳承恩在南京國子監期間，寫過一首《如夢令》：「樓外碧波千頃，正對客心孤迥。遠樹斷雲橫，簾卷紫金山影。」短短幾句，寫盡了南京的秋色。「吳承恩的詩詞語言清新淡雅，意境深遠。他善於運用簡潔明瞭的語言，描繪出自然景物的美麗和人物內心的情感。同時，他注重詩詞的意境營造，通過巧妙構思和精心佈局，使得詩詞作品具有深遠的意境和豐富的內涵。」趙翌表示，吳承恩的不少詩詞作品充滿了浪漫主義色彩，他善於運用豐富的想像力和誇張的手法，營造出一種超越現實的意境。

《西遊記》最早在三山街刊刻

南京不但影響了《西遊記》的創作，同時也對這部著作的傳播起到了至關重要的作用。

「大家知道在明朝的時候南京是一個出版中心，刊刻了眾多的小說，《西遊記》最早刊刻就在南京。」南京大學教授苗懷明此前做客「市民學堂」開講時曾專門講述過這段歷史。他介紹，《西遊記》流傳最早的刊本是金陵世德堂本，金陵世德堂本序的作者陳元之也是南京人。

《西遊記》具體是在哪里刊刻的？答案是三山街。

明朝定都金陵後，朱元璋在城內設立大小市多處，三山街市居首位，這裏不僅歷史悠久、商業繁華，還飄滿書香，被譽為「天下書籍最富之所在」，是鼎鼎有名的印刷出版中心。明代南京的書坊，先後有一百多家，其中絕大部分在三山街沿線或附近。

《康熙南巡圖》裏的三山街，呈現出當代的繁華景象。（圖/旺旺北京 蹇金津提供）

在《桃花扇》第二十九出中，有一段關於三山街上書坊的描述：「天下書籍之富有，無過俺金陵；這金陵書鋪之多，無過俺三山街；這三山街書客之大，無過俺蔡益所。」明代胡應麟《少室山房筆叢·經籍會通》中也有相關記載：「今海內書，凡聚之地有四，燕市也，金陵也，閶闔也，臨安也。」聚書之地即圖書聚散地，各地書坊刊印之書，由書商販運到聚書之地，然後再批發給書肆銷售。金陵的刻書業和圖書批發業就集中在三山街。

除了《西遊記》，《三國演義》《儒林外史》等一部部古典名著，都曾在三山街最先刊刻出版，明代南京三山街堪稱「中國古代通俗文學聖地」。