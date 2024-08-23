50歲女星賈永婕昨(22日)承認將接任台北101董事長，各界好友均送上祝福。其中，與賈永婕擁有多年交情的女星郁方，更是發文激讚：「我朋友我驕傲」。不過，賈永婕現身留言時，開玩笑要郁方「訓練爬樓梯不准坐電梯」，讓郁方哭笑不得。

郁方昨(22日)在臉書貼出賈永婕與台北101的合照，大讚對方：「藝人轉型天花板，101董事長，真的是我朋友我驕傲啊！」藝人梁赫群、李佩甄和小馬等人均留言恭喜賈永婕。

郁方、賈永婕共通點多，不僅是藝人出身，還都嫁得很好。（好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

賈永婕、郁方從當藝人時就是好友。（圖／中時資料照）

其中一名網友鼓吹郁方參加下次的台北101登高賽，但遭郁方打槍：「我不是這種人。」沒想到，賈永婕也在下方留言：「開始訓練爬樓梯不准坐電梯！」郁方哭笑不得地回：「要我命了。」其他網友跟著起鬨，紛紛開玩笑：「一堆記者等著鐵人三項紀錄的賈董，每天爬樓梯巡視101層樓，郁小方快跟上」、「郁方趕快吞『維骨力』」，讓人看得會心一笑。

郁方婉拒參加台北101登高賽。（好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

賈永婕向郁方開玩笑，要求訓練爬樓梯不准搭電梯。（好門媳婦的秘密生活郁小方臉書）

賈永婕過去受訪時，曾說過小時候不愛運動、曬太陽，但2012年參加第一場6K路跑後，逐漸愛上跑步，更和老公王兆杰開始迷上三項鐵人項目。2016年，賈永婕夫妻和另外4人組團「Team Taiwan」隊伍，挑戰世界高難度「倫敦到巴黎跨海鐵人三項賽」，接力完成超過140km的路跑、低於16度的英吉利海峽海泳12小時57分鐘、黑夜裡騎自行車奔馳291km，總共歷時43小時58分終於在巴黎凱旋門前熱血歸來，慶祝完賽。