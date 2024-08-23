自從美國前總統川普7月在共和黨全國代表大會上，宣布范斯（J.D.Vance）為競選搭檔以來。這位副手似乎在民調中遭遇了不小的困難，民調比較他受歡迎與不受歡迎的程度，發現竟有10個百分點的差距。

《新聞周刊》報導，范斯的民調問題似乎正產生變化，民調公司《晨間諮詢》（Morning Consult）的最新研究顯示，選民現在對范斯持負面看法的，只比正面看法多兩個百分點。儘管如此，民調網站FiveThirtyEight顯示，43.2%的人對范斯持負面看法，33.2%的人對他持正面看法，總共相差了10個百分點。

對此，范斯幾天前在費城的一次競選活動中，被問及他對民意調查的總體反應時，他表示，自己不相信民調，並且在競選期間，會專注於其他事情。一名記者問他，川普和賀錦麗的民調支持度差不多，對此他如何看？范斯回答：「好吧，我不相信民調說我們領先、平局或是落後。我們的工作是贏得美國選民的信任，而不是民調。」

他繼續補充說：「我的想法是，我在參議院競選中了解這一點，我記得8月所有的民意調查都說，我將在美國參議院的競選中落敗，結果我以一種非常令人信服的方式獲勝。」