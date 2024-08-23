「類人腦器官」（Brain Organoids）相關研究為醫學領域帶來無限可能，但衍生的法律與倫理挑戰也受到關注。台北醫學大學副教授李崇菱參與日本廣島大學跨領域研究，針對類人腦器官未來可能引發的法律和倫理爭論，率先提出應規範及保障5大分類，包括意識、法律地位、知情同意權、所有權、器官移植。

北醫大與廣島大學23日同步發布研究成果，該項研究由廣島大學人社院教授澤井努主導，針對最受爭議的問題之一：「人類大腦器官在研究過程中是否會變得有意識」，提出應有更廣大深入的道德及法律探討，研究刊登於《Journal of Bioethical Inquiry》，廣島大學團隊將於今年11月，在新加坡大學舉行研討會。

類人腦器官是由人類幹細胞培養出來的三維神經組織，可供科學家研究失智症等和大腦相關的疾病，目前已有研究利用類人腦器官打造大腦器官系統；但類人腦器官可模仿大腦，被實驗的系統可能發展出「意識」，也衍生不小爭議。

李崇菱強調，法律的制定往往落後科技發展，加上當前AI人工智慧的急速發展，更凸顯法律層面的不足，政府應進一步思考相關研究可能出現的潛在法律問題。

值得注意的是，類人腦器官目前像其它人類器官被視為「財產權」，若未來被整合於AI人工智慧等系統，是否從財產權轉換成法人身分；捐贈者也可能因為捐獻腦細胞用於研究之後的發展，出現所有權糾紛。