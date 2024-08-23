民眾黨主席柯文哲陷政治獻金假帳疑雲，過去曾因「美河市案」遭柯痛罵「甚麼都不知道，可以去死一死」的前台北市長郝龍斌表示，柯文哲已經變成民眾黨的負債，現在看來柯沒有領導能力、危機處理能力，行政能力也很差，且京華城等案件，柯有簽名蓋章，不可能沒責任。

郝龍斌昨在YouTube頻道「不演了新聞台」的直播節目《吃飽來打臉》表示，柯文哲的問題是柯文哲的問題，民眾黨、國民黨之間的合作是另外一個問題，這兩個問題要分開來看，不可能因為要藍白合就喪失議員監督的職責，在野合作是絕對需要的。

對於國民黨內有聲音認為「不對柯文哲落井下石」，郝龍斌說，「所以很多人說今天是不是不要打柯文哲，我覺得本來我們不應該無的放矢，就是如果沒問題，當然不應該像以前柯文哲來追我的五大案，事實上後來證明一個案子都沒有；可是如果真的有問題，我們也不能矇著眼假裝看不見」。

郝龍斌也分析柯文哲指出，從近日風波可以看出，「第一個，他沒有領導能力，所有現在提出他問題的，都是過去跟他工作過的人，這是他的leadership就有問題；第二，他沒有危機處理能力，召開記者會應該是要補洞，洞卻越補越大，問題越搞越多；第三，他的行政能力也很差，一天到晚講SOP，一天到晚講財政紀律，那今天為什麼沒有一件事情照他所講的做？變成只會打嘴砲的一個市長。」

郝龍斌直言，柯文哲現在是民眾黨的負債，而不是資產了，包括京華城等案子，除非柯真的完全被屬下蒙蔽、完全不知情，「可是他也有簽名、也有蓋章、也有發公文，他不可能沒有責任嘛。」郝也建議，民眾黨其他的主要負責人是不是應該努力問政、把民眾黨撐起來，不讓民眾黨變成一人政黨、甚至泡沫化，這不是所有在野的人願意看到的。