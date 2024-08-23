根據央視引述中國石化集團指出，大陸首個海上採油平台5.5G網站——勝利油田三號海上採油平台5.5G網點開通。5.5G網路的投用在對海上平台數位化升級提供技術支撐的同時，也為5.5G在海上覆蓋提供了新模式。

5.5G也被稱為5G-A，是5G的增強版。位於渤海灣的勝利油田中心三號平台所處海域水深13公尺，離岸10多海浬，平台高36公尺，是勝利海上油田的生產中心和樞紐。這次投用的網站，在平台生活區、作業區等人員、設備聚集場景，構建了一張高速的5.5G移動通訊網路。

隨著油田數位化轉型的推進，對海上平台生產作業數據、影片影像、資訊匯集資料傳輸的即時高速率有更高要求。5.5G相較於5G，能夠在容量、速率、時延、定位、可靠性等方面實現大幅提升。

勝利油田中心三號平台5.5G網路的投用，極大增強了海陸資訊傳輸能力和品質，滿足了海上平台移動性、高傳輸、即時性的業務需要。

而「5.5G＋海上平台」的行業應用，也同時為大陸海上的漁民、海事局的巡檢、海上的風電、智慧養殖等提供技術支撐。目前中國聯通已經實現了山東3345公里海岸線5G全覆蓋，向海平均縱深50公里，最遠可達100公里，5G網路覆蓋海域達6.4萬平方公里。

隨著5.5G技術的逐步商用化，它將帶動工業互聯網、元宇宙、智慧網聯汽車、生成式人工智慧等行業的發展。各大營運上也加快推進5.5G佈局，支撐各行各業的數位化轉型需求。

中國電子資訊產業發展研究院通信產業研究員徐暢也說，未來隨著5.5G技術成熟度大幅提升，上行大頻寬，確定性時延，高可靠和超大規模連結能力等優越的網路性能，將加速5.5G從產業共識走向商業應用。進一步拓展在智慧交通、智慧娛樂、遠端醫療等方面的應用場景。