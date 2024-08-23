陳佩琪看豪宅「盼兒結婚」 王世堅喊天啊：柯文哲政治死刑

【LIVE直播】民眾黨深陷弊案風暴 王世堅：柯文哲倒了 但關鍵8席要關注

民眾黨主席柯文哲老婆陳佩琪近日遭爆看1.2億元豪宅，而她證實有看過約略這價位的房子，並稱是盼給30歲兒子壓力，「要他非得給我找一門媳婦不可」。不過，此舉引發外界想起2014年柯文哲曾酸當時台北市長選舉對手連勝文「靠爸住帝寶」，民進黨立委王世堅今（23日）上午接受媒體聯訪時指出，看在所有民眾眼裡，何其諷刺？

媒體詢問「怎麼看柯文哲過去罵連勝文住豪宅，現在幫兒子看豪宅？」王世堅說，這是大家最看不過去的地方，那場選舉他看得非常清楚，因那時候民進黨幫柯文哲；王世堅稱自己甚至在永樂區掛看板，突顯連勝文「住在帝寶」，引發很多無殼青年去包圍帝寶，柯文哲也去了，當時還承諾無殼蝸牛們會認真幫大家找房子，「結果先幫兒子找豪宅當新婚房，看在所有民眾眼裡，何其諷刺？」

王世堅續指，當時社會就是對貧富差距產生的反感，「民眾是因為恨透帝寶、選給活寶」，所以柯文哲就當選，當選崛起後，人設就是希望為升斗小民、尋求公義，「結果你3次選舉有忠實年輕粉絲小額捐款」，現在帳務竟然不清、夫人又去看豪宅，「天啊，把事情連在一起，才會認為柯文哲可能法律上只是罰錢、輕判，但是在政治上已經自己判了自己死刑，達到社會性死亡」。