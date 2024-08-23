戴資穎vs.仁平菜月比賽精華（嵌入自愛爾達體育家族）

台灣「羽球一姐」戴資穎今天在日本羽球公開賽女單8強賽，對決世界排名28的仁平菜月，小戴此役控球手感出色，首局後段卻在救球時拉到受傷的左膝，露出痛苦表情並接受醫護處理，所幸隨後繼續控制場面，以21比13、21比14挺進4強。

小戴跟仁平菜月過去唯一交手是在去年亞錦賽，小戴以21比18、21比6勝出。此役小戴依然在右膝包紮、左膝戴著護膝的情況下出賽，但手感相當出色，甫開賽第3分一記後場球在猶豫後仍然出手，卻勾出漂亮的斜線過網球得分，讓仁平菜月完全措手不及。

面對仁平菜月的攻擊和吊球，小戴都能輕鬆化解，拿手的假動作也悉數出籠，在6比3後催出一波5比0猛攻。眼看首局後段也在掌握之中，小戴卻在15比5領先的下1分時，從後場反拍回球後衝去網前救球，在大跨步時拉到左膝，不僅失掉這分，小戴也馬上露出痛苦表情，走到場邊喊暫停，拉起護膝讓防護員噴冷凍劑。

恢復比賽後小戴仍以21比13拿下首局，次局也在能夠正常跑動的情況下，繼續發揮控球手感，一度拉開到9分領先。未料技術暫停後小戴連連失誤，讓對手回敬一波6比0反攻，追到1分差，所幸小戴穩住陣腳，連拿6分收下對戰2連勝。