新青安政策帶動房市熱潮，民眾購屋貸款需求大增，導致銀行水位逼近警戒線，近日紛紛展開限貸，連央行都罕見出手，不過最大交屋潮根本還沒到！內政部數據顯示，2020至2022年間全台共核發逾51萬戶的「純住宅用建照」，並以台中市的近10萬戶為最，以平均3至5年工期計算，今年底將逐步交屋，也代表要將尾款付清，進而產生大量貸款需求，在限貸令未放寬的狀況下，房貸族恐互相排擠。

近來房貸越來越難貸，網友紛紛在PTT分享自身經驗，透露銀行連已完成對保的貸款案都不撥款，雖然不少銀行都稱絕無限貸一事，但實務上卻調高房貸利率、拉長撥款時間、暫停收件，甚至直接退件，讓民眾只能找別的銀行申請條件較差的緊急方案，避免資金出現問題影響交屋，但其實「最大交屋潮」根本還沒來。

依內政部統計數據顯示，住宅用建造執照核發的戶數高點在1992至1994年間，每年都核發20萬戶以上，而新冠疫情結束後房市進入多頭，2020至2022年間共核發51萬1178戶建照，光2022年就核發18萬674戶建照，為1995年後最高紀錄，若以預售屋平均工期3至5年計算，需要貸款的民眾只能瑟瑟發抖迎接即將到來的交屋潮。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶也分析，2020至2022年間台中市的純住宅建照核發量達到9萬9992戶，為全台最多，新北市、桃園市次之，若投資比重過高，恐成為此波限貸令最大重災區，不過部分業者也及時針對市場狀況做出調整，選擇延後到明年再交屋，期盼屆時限貸令已放寬，以防出現大量違約。