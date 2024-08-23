全球邁入高齡化社會，失智症人口也快速增加，成為不可忽視的重大公共衛生議題。對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒引述國際權威醫學期刊的論文指出，只要避免14項危險因子，就能預防或延緩至少45％的失智症發生，其中包含教育程度較低、高血壓、聽力障礙、高膽固醇、社交太少等，值得在生活中努力實踐。

台灣失智人口逐年增加，依衛福部統計推估，到了2030年，我國失智人口將成長超過50萬人，且罹病者有年輕化現象。醫師黃軒在個人粉專發文表示，根據權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet，又譯柳葉刀）於今（2024）年7月所發布的一篇論文中，列出14項增加失智的危險因子：

●早期生涯

教育程度較低：失智風險增加5％。

●中期生涯

高血壓：失智風險增7％。

聽力障礙：失智風險增7％。

吸菸：失智風險增2％。

肥胖：失智風險增1％。

憂鬱：失智風險增3％。

缺乏運動：失智風險增2％。

糖尿病：失智風險增2％。

低密度脂蛋白膽固醇（LDL）過高：失智風險增7％。

過量飲酒：失智風險增1％。

創傷性腦損傷：失智風險增3％。

●晚期生涯

社交太少：失智風險增5％。

空氣污染：失智風險增3％。

視力喪失：失智風險增2％。

黃軒說，研究人員指出，只要改變上述14項失智風險因子，就可以預防或延緩至少45%的失智情況。該研究也提供具體的做法，包括多教育、多動腦筋；配戴助聽器、減少有害噪音；治療憂鬱症；保護頭部、避免頭撞擊；努力運動；戒菸酒；控制好血壓；40歲後，務必要控制好低密度脂蛋白膽固醇；減重；增加社交人脈；視力喪失要治療；少接觸空污；控制好血糖。

另外，北投健康管理醫院副院長錢政平先前提到，失智不是正常老化現象，而是一種大腦疾病，一旦發現，如情緒和個性改變、判斷力變差或減弱、記憶力改變等異常症狀，務必積極就醫，以利早期發現及治療。雖然，失智症在醫學上直至現今仍無可完整治癒的特效藥，但仍可以透過相關影像檢查來幫助做到及時診斷，如MRI同時不具輻射線，是目前失智症最重要的篩檢與診斷工具。

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