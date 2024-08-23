臺東縣政府自2022年推出「太平洋左岸台東咖啡」品牌，吸引了大量咖啡愛好者與遊客的關注。隨著品牌進入第三年，2024年臺東將舉辦一系列名為「南島咖啡節——沖出你的野！」的活動，這些活動包含了台東精品咖啡評鑑競賽、台東冰咖啡創意大師賽、南島咖啡市集、台東十大咖啡廳票選和台東咖啡風味實驗工作坊，旨在提升台東咖啡的知名度與特色。

而今年的重點活動之一——第二屆「2024台東冰咖啡創意大師賽」，臺東因其溫暖氣候和優美的自然環境，成為國內遊客的熱門選擇。去年首屆比賽雖具挑戰性，卻激發出許多驚艷的作品，今年比賽再次邀請全國咖啡愛好者踴躍參賽，展現創意與技術。

比賽分為學生組與社會組，報名截止日期為9月18日，競賽主題圍繞「南島咖啡節」，選手需結合台東的自然風光與文化元素，創作出具備地方特色的冰咖啡。初賽將由三位國際咖啡評審、咖啡行銷專家與設計美學專家共同評分，評選標準包括創意、外觀及市場潛力。每組將選出12名選手進入決賽，並於10月7日或8日進行最終角逐，除前三名外，還設立多個特別獎項，最大獎得主可獲得2萬元獎金及設計款獎盃。

此次比賽旨在通過交流與競賽，提升臺東咖啡的知名度與競爭力，並鼓勵更多人認識和品味臺東的咖啡文化。更多詳細資訊及報名表可至太平洋左岸台東咖啡品牌官網或「台東好農」臉書粉絲專頁下載查詢。

報名方式：網路下載報名表及作品資料表，填寫完畢後以電子郵件傳送至「玩美文創設計工作室」電子信箱。

玩美文創設計工作室 電子信箱：[email protected] (臺東縣政府廣告)