楊老師義剪團隊有逾百名熱心公益的美髮師，他們以髮剪及專業為社會傳遞溫暖與愛。（孫英哲攝）

楊老師義剪團隊有逾百名熱心公益的美髮師，他們以髮剪及專業為社會傳遞溫暖與愛。（孫英哲攝）

「看到民眾理髮後照鏡子露出笑容，就是我們最開心的時候！」彰化縣美容美髮職技研訓協會楊老師義剪團隊逾百名美髮師，15年來在工作之餘積極投入公益活動，深入中彰投社區，以專業技能及溫暖的心為社區居民、弱勢民眾、機構住民及街友義剪，用髮剪為社會帶來滿滿的溫暖及正能量。

帶領楊老師義剪團隊楊瀞雁指出，義剪團隊成立15年了，一開始是4、5個同行朋友，以及邀約幾名老師後一起成立團隊，並往養老院去幫忙義剪，很常到彰化市慈惠老人養護中心，之後也主動接洽華山基金會、正德慈善基金會及關懷街友團體，有辦活動，他們就到場義剪。

剛開始義剪都是默默在做，她只依稀記得首場義剪應該是從社區服務開始的。平常她都透過LINE群組發布義剪訊息，目前群組成員有106人，每次的義剪任務視活動規模大小，參與的美髮師從數人到十餘人都有，較大型的活動有時參加人數高達5、600人，曾一口氣出動18至20名美髮師。

楊瀞雁表示，他們每個月義剪的場次至少都有10場以上，有時1年有高達幾百場的義剪，通常在每年農曆年前的那1個月義剪場次最多，因為那段時間各地都有歲末年終關懷活動，都一定會搭配義剪，最高紀錄曾1個月義剪20幾次，幾乎天天都在義剪。

過年前通常是各行各業最忙碌的時候，理髮業也是，但很難能可貴的是，義剪團隊的成員都很有心，都會撥冗參加義剪活動；此外，九九重陽節、端午節、中元節等這些節日之前，也都是義剪的大月，幾乎每一場的活動，都少不了有義剪，很多社區或團體在這些大節日都會來邀約。

15年義剪下來，楊老師義剪團隊遇過千奇百怪的頭，比較讓他們無法接受的狀況是，有些民眾較不重視清潔衛生，有很濃的異味，且因頭皮油汙堆積太多，頭皮會出現結痂的狀況，甚至有人的頭皮都是一坨一坨的，全都是陳年的結疤，異味也超濃烈。楊瀞雁說，「現場遇到時，真的會崩潰。」，

不過，不管遇上什麼樣的狀況，大家出門義剪都會想辦法完成任務，同時在剪髮的過程也同宣導清潔衛生觀念，只是有些人的頭皮狀況實在太嚴重了，他們也愛莫能助，只能建議民眾要先去皮膚科就醫。

楊瀞雁從13歲開始從事美髮，現年61歲，從來沒有間斷過理髮，已剪了將近半世紀。義剪團隊服務的範圍不只在彰化縣，他們還常到南投、雲林、台中等地。她常在臉書接獲私訊，「我們這裡都沒有人來義剪，可以來幫幫我們嗎？」她收到訊息後會與團隊成員開會討論，再排定義剪行程。

美髮業做了將近50年，楊瀞雁沒算過到底已剪過多少顆頭，她回想，「至少好幾千，或許有破萬吧。」她還會繼續再剪下去，因為這個工作對她來講很習慣、熟悉，很開心可以用專長幫助他人，讓別人變得莊嚴、變得漂亮，滿足他們的心，看到別人照鏡子後露出的微笑，就是她最大的喜悅。