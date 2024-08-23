58歲女星李若彤過去因演出《神鵰俠侶》有「最美小龍女」封號，她曾承認差點嫁進豪門，但因為長年委曲求全，最後決定分手。昨(22日)李若彤突然曬出自己穿白紗的照片，寫下：「你們要的婚紗照來啦」，讓網友第一時間驚呆問新郎是誰，後來才知道其實是劇照，一旁的男主角是小她16歲的演員賀剛。

李若彤昨晚突然放出4張婚紗照，宣告終於完成粉絲心願，大方送出多張福利照，然而這其實是她最近演出《午后玫瑰》的劇照。至於對手的男星賀剛因外型神似劉德華，曾在電視劇《梅艷芳菲》演出以劉德華為原型的男主角，近年作品則有《武神趙子龍》、電影《密戰》等，外型看來相當匹配。

李若彤的戲中老公是小她16歲的賀剛。（圖／翻攝自李若彤微博）

見此，網友回應：「我差點以為姑姑結婚了」、「姑姑真的大16歲？」、「為什麼不是過兒」、「劉德華演過楊過，賀剛是劉德華替身，四捨五入就算是了」、「啥？我以為姑姑官宣了，姑姑若是找到良人也何嘗不可。但是還是單身貴族來的瀟灑不羈。姑姑你怎麼樣，都為你開心哈，健康快樂最重要！」、「嚇我一跳啊姑姑，是劇照啊」。

賀剛也同步曬出劇照。（圖／翻攝自賀剛微博）

李若彤1990年拍廣告出道，以《神鵰俠侶》、《天龍八部》、《楊門女將》走紅後，一度因為跟男友郭應泉的戀情淡出演藝圈，分手後便復出。2021年她出自傳《好好過》，首度揭開差點嫁入豪門經過，坦言當時在這段感情中總是扮演委曲求全的角色，不管男友提出什麼要求，她都會全力配合，男方卻年年都提一次分手，讓李若彤只好拋下面子，極力挽回，期間還被外界酸是因為錢才黏著男友，最後怎知還是分手，讓李若彤花了4、5年才走出傷痛。