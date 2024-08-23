昨天新光金董事會針對合併案，11票贊成通過，反對1票，1票棄權，未同意的都是代表老大吳東進一派，董事李增昌反對理由則是本案時機與價格不對，僅以市價為換股依據，未考慮公司淨值。董事吳欣儒表示，本案是沒有誠意及誠信的合併案；董事賴慧敏理由是本案評價與控制權溢價對公司不公平，為股東權益考量應提高換購比例等理由而棄權。

但在表決優勢下，雙方還是通過這項合併案，由於換股比例對照市價是折價情況，開盤賣壓湧現。不過，台新金盤中上漲2％，也讓新光金賣壓宣洩後，股價跌幅略微收斂。

目前還有中信金(2891)的出價，但公開收購案件中，還有相當多變數，包括公開收購若未達最低收購數量，或依個案情形須經其他主管機關審核而未通過等，均可能讓公開收購案件並非一定能夠成立，後續還要看金管會的態度，尤其昨日「聘金較高就一定幸福？」耐人尋味，中信金能不能順利丟出聘金還是有相當大的不確定性。