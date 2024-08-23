●俄新社報導，俄國軍方證實，烏克蘭周四發射海王星（Neptune）導彈襲擊俄國南部鄰近黑海的主要客運港口高加索港（Port Kavkaz），並擊沈一艘載運有油料的渡輪。

●立場偏向鷹派的堪薩斯城聯準銀行總裁施密德（Jeff Schmid）表示，他對9月降息抱持開放態度，但宜確保聯準會的政策調整不會過早或過急，進而對經濟造成不必要的衝擊。施密德稱他正在仔細研究失業率上升的原因，而他是否支持聯準會9月降息將取決於數據，「雖然通膨正朝著正確方向發展，但聯準會應該保持耐心。未來幾周獲取的數據對聯準會來說非常重要。我們將在9月之前取得一些數據」。他指的是聯準會在9月17日、18日召開下一次的政策會議之前。

●波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）稱「很快就會適合聯準會啟動降息周期」，暗示她可能支持聯準會在9月會議降息。柯林斯表示，我們已經看到通膨大幅下降，且勞動市場整體仍然穩健，我確實認為很快就適合開始放寬政策，她並強調維持健康的就業市場是首要之務。

●費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，只要數據符合他的預期，他就支持在9月降息，但他也表示最好將焦點放在穩步放寬政策的前景，而非聚焦於一次特定政策行動的規模，「我認為緩慢、有序的降息才是正確的做法」。

●美國勞工部公布，上周（截至8月17日）初次請領失業給付人數周增4000人，為23.2萬人，符合市場預期。上周初領失業金人數4周均值為23.6萬人，周減750人。截至8月10日當周，持續請領失業金人數周增4000人，為186.3萬人，少於市場預期的187萬人。

●房地美（Freddie Mac）公布，美國上周30年期定息抵押貸款利率為6.46%，較前一周的6.49%下滑，並創下去年5月以來新低。

●全美房地產經紀人協會（NAR）公布，7月成屋銷量月增1.3%，以年率計為395萬戶，為5個月來首見增長並超出市場預估的394萬戶，但創下2010年以來同期最低增速。

●S&P Global美國8月製造業採購經理人指數（PMI）初值為48，低於市場預期的49.6和7月終值49.6。服務業PMI初值為55.2，高於市場預期的54。綜合PMI初值為54.1，高於市場預期的53.5。

●聯準會官員發表降息宜謹慎的談話後，市場認為聯準會9月降息50個基點的可能性較低，周四美元和美國債息走高、金價大幅拉回。美元指數一度上揚0.58%，至101.63。歐洲央行政策會議記錄顯示決策官員對9月降息抱持開放態度，歐元跌0.47%，報1.1098美元。日本央行總裁植田和男今天將赴國會就7月底的升息決定接受質詢，日圓急跌0.91%，報146.53兌一美元。美國10年期公債殖利率一度上揚10.4個基點，報3.879%，尾盤漲近9個基點至3.863%。對利率較敏感的2年期債息漲10.3個基點，至4.025%。紐約12月期金下跌30.8美元或1.21%，收在每盎司2516.7美元。現貨金跌1.1%，收在每盎司2484.8美元，盤中一度跌1.65%，觸及盤中低點2470.91美元。現貨金周三一度站上2531美元，創下歷史新高。

●市場認為聯準會9月降息已成定局，周四國際油價連4跌止步，紐約期油收漲1.08美元或1.5%，報每桶73.01美元。倫敦布蘭特期油收漲1.17美元或1.54%，報每桶77.22美元。