韓國啦啦隊女神「全民表妹」李雅英，今年3月被富邦悍將簽下，加入啦啦隊Fubon Angels，與李晧禎、南珉貞被稱為「富邦外援3本柱」。近日有位幸運的球迷坐到「應援髮香區」，近距離捕捉到李雅英滴汗及彎腰的畫面，立刻掀起網友暴動。
「onedayfans」時常會透過社群分享啦啦隊動態與在場邊應援的過程，日前他到富邦悍將新莊主場看球，而他這次很幸運地坐到了髮香區，影片中可見應援告一段落的李雅英臉上全是汗水，隨後李雅英便在他的斜前方拿著毛巾擦汗，隨後彎下腰來將毛巾放好，如此近的距離，讓他忍不住直呼：「我的天，雅英的汗水在我眼前滴下！」
影片曝光後，許多網友紛紛留言表示羨慕：「你上輩子救了地球幾次」、「令人眼睛都離不開」、「可遇不可求的角度」、「我頭有點暈暈的是正常的嗎」、「奇怪怎麼不自覺看了三個小時」、「這什麼神仙角度」、「從今天起，請讓我叫你一聲大哥」。
其實李雅英剛來台時，是先加入台啤永豐雲豹，成為啦啦隊「電豹女」的一員，今年3月才被富邦悍將簽下，成為 Fubon Angels。而已經來台一段時間的她，似乎已經不知不覺被台化了，日前她在社群上傳的場邊應援影片中，當她面對粉絲的呼喊時，竟下意識竟回了一聲「蛤～」，結果這一聲「蛤」，讓現場球迷忍不住大笑，也讓看到影片的網友笑翻：「蛤的超有台味啊，超可愛」。
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