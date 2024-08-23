檢調偵辦前陸軍軍官陳裕炘共諜案，查出前陸軍航特部601旅中校謝孟書等8名現退役軍士官遭吸收成為共諜。高院法官痛批涉案嫌犯，兩岸關係牽涉亞太地區情勢與全球安全，大陸政府對台灣的文攻武嚇不曾停歇，但犯嫌曾受國家栽培，深諳軍事機密攸關國家安全與利益，竟為金錢或身家安全所誘，甘為陸方刺蒐軍情，造成重要機密外洩，嚴重危害台灣人福祉。國安局示警，相較於102年起每年平均偵辦5至10件，相關國安案件偵辦有明顯增加之趨勢。

根據國安局統計，國安偵防案件與往年相比有成長趨勢；去年迄今國安偵防案件其偵辦、起訴數量及態樣，國安偵防案件累計去(112)年迄今(113)年8月，共偵辦87案，檢方起訴已達42案。其中今年520後，偵辦6案、起訴3案。相較於102年至111年，每年平均偵辦5至10件，相關國安案件偵辦有明顯增加之趨勢。

國安局指出，今年520迄今，新偵獲6件國安偵防案件，涉及中共利誘我基層官兵竊密及介選。主要樣態包括：「吸收我現役軍士官，簽署宣誓效忠文件」、「利誘基層官兵竊取機密，藉以償還債務」、「物吸國安離退人員，對我進行情報作為」、「誘拉我政府部門特定人士，蒐集內部機敏訊息」，以及「操作爭訊引導輿情走向，試圖干擾選舉秩序及結果」等。

國安局強調，將持續統合國安單位，掌蒐中共及境外敵對勢力對我滲透情訊，並即時彙請權責機關及檢調單位偵處，共同維護我國家安全。