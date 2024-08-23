為刺激經濟，大陸今年積極推動大規模設備更新與消費品「以舊換新」（兩新政策），相關的政策措施不斷發力。具體效果，大陸國家稅務總局22日公佈的增值稅發票資料也側面顯示紅利逐漸釋放。例如4到7月的企業採購機械設備類金額年增6.4％。其中，隨著各領域設備更新實施行動方案逐步落地，7月增長8.5％更較前期明顯加快。

根據中新網報導，看到工業企業設備更新增速也逐漸提升，4到7月，工業企業採購機械設備類金額同比增長5.3％，較3月提高6.4個百分點。其中，製造業採購機械設備類金額增長5.8％，也較3月份提高6.8個百分點。

同時資訊、科技行業設備更新投入力度加大。4到7月資訊傳輸軟體和資訊技術服務業、科學研究和技術服務業採購機械設備類金額的年增率分別為17.5％、20.4％，增速較3月分別提高15.8個和11個百分點，反映新質生產力領域投入力度加大。

此外，支持「兩新」的政策也推進市場消費意願。具體看到新能源汽車銷售增長明顯，二手車銷量提速。從機動車銷售統一發票資料顯示，4到7月的新能源汽車銷量年增率34.8％，較3月提高7.3個百分點；5到7月的二手汽車銷量增長7.2％，增速較前期明顯提升。

大陸國家稅務總局稅收科學研究所副所長李平表示，稅收數據表明，支持「兩新」的政策紅利正在逐步釋放，企業設備更新力道加大，消費品以舊換新進展積極，推動先進產能比重持續提升與更多高品質耐用消費品進入民眾生活。