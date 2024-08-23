新華每日電訊23日報導，大陸鎮咳藥右美沙芬因遭年輕人濫用成癮，於今年7月1日起，正式被列入第二類精神藥品目錄管制。新規落地後，雖然市面藥局無法再輕易購買右美沙芬單方藥，但網上私自交易仍在繼續，還出現替代品；一些青少年濫用右美沙芬的情況不時發生。多方呼籲合力整治遏制濫用。

右美沙芬是一種常見鎮咳藥，主要通過抑制延髓咳嗽中樞發揮鎮咳作用。2023年2月，大陸國家藥品監督管理局指右美沙芬等藥品已出現濫用問題，濫用者以青少年為主。今年4月，藥監局公告，將右美沙芬等藥品列入第二類精神藥品目錄，7月1日起施行。

據報導，多名醫生表示，此次列管右美沙芬單方製劑，最常見的為氫溴酸右美沙芬片。按照規定，第二類精神藥品零售企業應當憑執業醫師出具的處方，按規定劑量銷售，並將處方保存2年備查；禁止超劑量或者無處方銷售；不得向未成年人銷售。

新華每日電訊報導，右美沙芬口服單方製劑在2022年底明定禁止通過網路零售。但一直存在私自購藥管道。新規實施後，微博、小紅書、快手等社群網站平台依然存在求購或售賣右美沙芬片貼文；部分賣家還漲價售賣，從15元（人民幣，下同，約合新台幣66元）一盒，如今價格漲到20元一盒，有賣家稱「以後會越來越貴」。

此外，不少賣家開始推銷、售賣右美沙芬的替代藥物。一名右美沙芬賣家表示，右美沙芬片已經賣完，但是愈美片、苯海拉明、巴氯芬、複方地西泮等13種類似藥物有貨。「有效成分跟右美沙芬片完全一樣，只多了一點點愈創甘油醚。」

今年6月，黑龍江安達市青肯泡鄉14歲初中生小聰（化名）在課堂吞下30片後被緊急送醫搶救。小聰透露此前吃過幾次右美沙芬片，都是在當地藥店購買，不少同學也在吃右美沙芬，有的已經吃了1年多。

有右美沙芬成癮史的女孩「橘子」說，上學時透過社會人士和網路得知右美沙芬「可以解壓」，便加大劑量服用。

「右美沙芬長期濫用會導致成癮。」江蘇省無錫市兒童醫院醫師劉靖說，大量服用會導致高度興奮、幻視幻聽、意識喪失甚至死亡。

業內人士認為，新規落地後，既需要用藥成癮青少年戒斷，更需要嚴格藥品銷售流程，並堵住誘導資訊，防範青少年濫用藥物。

劉靖等人建議，進一步加強存在成癮可能性藥品的銷售管道監管，增加對線下銷售的檢查頻次，建立健全聯網可查的追溯機制，通過大數據等技術手段對大量購藥、頻繁購藥等行為作出預警。