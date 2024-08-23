肉身護團員遭虎頭蜂狂螫30處身亡 英勇領隊身分曝光 @ChinaTimes

立委鍾佳濱服務處昨（22日）舉辦台東浸水營古道健行活動遇上虎頭蜂群，洪姓領隊為保護學員，捨身遭虎頭蜂圍攻不治，引起民眾關注。目前適逢暑假，不少山友喜歡前往各地步道或山區健走，但每年6-9月正值虎頭蜂出沒高峰期，也不時傳出攻擊事件，《中時新聞網》特別整理「虎頭蜂預防手冊」，提供七點注意事項「保命」；其中萬一被螫，切忌「急搖頭部」防止引來更多蜂群。

一、登山時切勿噴香水，虎頭蜂容易被身上或衣物的香水、特殊體味停留環繞。

二、建議穿著淺色或光滑衣物，避免虎頭蜂敏感的顏色如綠、藍、黑或表面粗糙的衣帽，長褲最好紮入靴子內。

三、台灣大學昆蟲學系教授楊恩誠表示，隨風飄動的黑色頭髮、急速眨動的眼睛、害怕驚叫的嘴、緊張喘氣的鼻子、拍打虎頭蜂的手，這些快速動作會惹惱牠們，引來攻擊。

四、若不幸被叮咬，此時忌諱揮打或快速搖晃頭部等動作，應沉穩大步離開現場，避免讓虎頭蜂誤會具有威脅性，才可降低被蜂螫的機會。

五、應立即將患者移動至相對安全處，用水清洗或冰敷螫傷處，洗去攻擊蜂留下的費洛蒙，減少游離蜂再次螫傷的風險。

六、若遭虎頭蜂螫傷後出現暈眩、呼吸困難、意識昏迷等狀態，須即刻致電救難人員到場協助，爭取黃金時間送醫治療。

七、同行者遭虎頭蜂攻擊，當下應拿衣帽、背包保護身體，並壓低身體往反方向、下風處逃跑。

動保處指出，台灣目前有8種虎頭蜂，不同種間的體型差異巨大，新北市常見螫人死傷的虎頭蜂前5名分別為黑腹虎頭蜂、中華大虎頭蜂、黃腳虎頭蜂、黃腰虎頭蜂、姬虎頭蜂。對此，新北消防局指出，其中最危險當屬「黑腹虎頭蜂」，安全距離至少要10公尺以上，黑腹虎頭蜂的蜂窩大如籃球，通常築在高處的樹枝間，由於族群數量大與攻擊性強，遭遇蜂螫很容易造成嚴重傷亡。