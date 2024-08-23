德國記憶體大廠奇夢達是在2006年從英飛凌分拆出去，但在2009年晶片價格暴跌後宣布倒閉。

奇夢達的管理人在2010年起訴英飛凌，要求索賠33.5億歐元。

破產管理人在聲明中說，和解協定金額為7.535億歐元，略低於要求的8億歐元索賠額，因為英飛凌已經對已經確定的索賠要求提交了從屬聲明，金額約為2650萬歐元。

英飛凌說，公司已經為法律訴訟提列了撥提準備，超過的金額將對已終止業務的獲利和現金流產生負面影響。

奇夢達的管理人說，破產程序可能會在2025年完成，將給債權人帶來豐厚的紅利。