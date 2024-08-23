2024台灣文博會首度移師台南並於今天起跑，連日攻占不少社群網路版面的10米高巨型充氣偶「巷仔Niau（貓）」是一大亮點，相當吸睛；此外，安平古堡、赤嵌樓、孔廟難得夜間開放，各以熱蘭遮市集、夜間光雕投影、光環境營造特色，也是此次活動非看不可亮點。

台南市政府文化局指出，2024台灣文博會8月23日起登場，搶先曝光的10米「巷仔Niau（貓）」已經更被形容已經占領府城，321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區、藍晒圖文創園區、孔廟、水交社、山上水道博物館等處都可以看見牠的蹤影，已吸引不少人爭相拍照。

赤嵌樓今起至9月1日夜間開放，透過5G數位科技打造獨具歷史特色的夜間光雕投影。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

除了巨貓是一大亮點，文化局也說，今年是文博會首度移師台南，適逢台南400，也串聯普羅民遮城（赤嵌樓）、熱蘭遮城（安平古堡）「雙城」及全台首學孔廟為舞台，點亮古蹟！

其中，國定古蹟「赤嵌樓」不僅持續夜間開放，更運用5G數位科技，打造獨具歷史特色的夜間光雕投影，每晚7時至9時15分播放，再現曾經拍打普羅民遮城的台江內海浪濤。安平古堡則於」8月23至25日下午4時至晚間8時推出「熱蘭遮市集」，帶領民眾穿越數百年前的安平，感受17世紀的時代氛圍與歷史趣味。

而孔廟更是首度夜間開放，透過光環境營造，以及搭配台灣燈會相當受到喜歡的「emoji花燈」表情符號，讓遊客感受入夜後的孔廟分為，23日起至9月1日限定開放到晚間9點，從門口到大成殿、明倫堂、禮門、義路一路點亮孔廟。

文化局說，今年文博會分成3大展區，遍布台南各地，包括大台南會展中心、321巷藝術聚落、西竹圍之丘文創園區及藍晒圖文創園區及台南文創園區。其中，由文化部主導的主展場位於大台南會展中心「寶島百面」，將從8月26日登場，內容涵蓋品牌商展與文化策展，今年活動參展品牌突破570家，攤位數量達700攤，規模創歷史新高，精彩可期。