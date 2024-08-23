"Some took it as I was trying to start something, but [Jaylen Brown] had just won the ECF MVP, and then he actually ended up winning the MVP in the Finals. So I don't know if I was wrong."



Jason Kidd clears the air on his JB NBA Finals comments 🗣️pic.twitter.com/g5alyfCYaN https://t.co/luLGw2uvJF — ClutchPoints (@ClutchPoints) August 22, 2024

回顧今年NBA總冠軍賽G2開打前夕，獨行俠總教練奇德突然公開稱讚傑倫布朗是當前「綠衫軍」塞爾提克最強球員，擺明就想挑撥布朗跟塔圖之間感情，幸好綠軍並未上當，最後仍以4勝1敗淘汰獨行俠奪冠，沒想到相隔快兩個多月，奇德再次重申自己並未挑撥離間，而是說出事實。

「有些人認為我在挑起事端，但傑倫布朗當時才拿東區冠軍賽MVP，隨後也拿FMVP，」奇德受訪時表示，「我不知道自己是否錯了，媒體把我說法說成挑撥離間，其實並非如此，我只是評論布朗表現很出色，所以我沒挑起事端，只是布朗在正確時間打了最好籃球。」

奇德會被再次問到這個問題，主因是塔圖在巴黎奧運接連遭到美國男籃總教練科爾冷凍，甚至傑倫布朗還沒入選美國男籃，也讓美國男籃選材與調度引發不小爭議，儘管這些批評聲浪隨著美國男籃完成奧運5連霸逐漸停歇，外界還會討論塔圖、布朗下季該怎樣回應。

起碼比起科爾或美國男籃，傑倫布朗更在乎的是奇德的挑撥，因為他最近受訪時被問到塔圖在巴黎奧運的上場時間問題，他回應是，「我沒什麼好評論的，這不是我們該考慮的問題，也沒什麼大不了，我應該更專注奇德所說過的話，專注於新球季，還有很多對手等著我們，我和塔圖都OK。」