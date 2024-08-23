大陸格力電器董事長兼總裁董明珠日前在一場活動上，再度提及自己在2025年可能退休，並指出，格力營銷管道的改革在大陸全國各省已基本到位。

根據新浪科技報導，日前，河南格力2025年度行銷峰會在鄭州舉辦，董明珠出席並發表演講。

據陸媒報導，董明珠在會上再次提及自己明年有可能退休，並透露格力營銷管道變革在大陸全國各省基本到位。

董明珠直言，格力的河南經銷商中有很多老朋友，也有很多經銷商已經把事業交由第二代接班，「我也是老人，我70歲還沒退（休），你們要把接力棒接好。」

對於管道變革，董明珠透露還要進一步梳理、進一步完善，直至達到最完美的服務體系。在大數據時代，傳統的方式已經不行，而格力真正打造線上、線下的完美結合的一種模式，這意味著格力經銷商應該把展店做的更漂亮。

線下被打的專賣店都關門了，商場的日子也不好過了，董明珠認為，這不是人性化的一種方式，人與人之間如果沒有交流，那怎麼認識對方。

「所以我們這種模式變革，就希望在大陸全國有幾萬家的專賣店變成幾百平方的專賣店，讓人們可以進來，線上下能感受到、體驗到，同時他可以線上上隨時購買」董明珠說。

值得一提的是，此前有爆料稱前格力電器數位化管道改革項目負責人王自如已從格力離職。

但不久前，格力電器在河南洛陽、河北石家莊舉行的冰洗戰略發布會，王自如都跟隨在董明珠左右。不過，此次，王自如並未在河南格力2025年度行銷峰會出現，但董明珠顯然沒有停止管道變革的步伐。