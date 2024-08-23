檢警日前偵辦一起假幣商詐團案時，意外發現保二總隊員警邱嘉群竟是詐團成員，邱員提供大量驗證碼給詐團註冊，每收取1次驗證碼可獲8顆泰達幣，共獲利37萬多元，台北地檢署今依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪起訴邱員。

本案源於新北市刑大接獲被害人檢舉，偵辦一起假幣商詐團案，詐團指示被害人到該集團佯裝的「安心幣商」買泰達幣投資，事後驚覺上當，報警處理。警方趁被害人於今年2月在北市忠孝東路五段交付現金798萬多元給李姓車手時，當場逮捕李嫌，李嫌一審被判刑6月。

之後，警方溯源追查，從詐團第三層錢包內，查獲Telegram暱稱為「乾麵加辣」的人士，查出其真實身分為保二總隊員警。

起訴指出，邱員是保安警察第二總隊第四大隊員警，負責提供大量驗證碼給詐團註冊通訊軟體帳號，並約定每收取1次驗證碼，報酬為8顆泰達幣。

邱員先在網站儲值，申設虛擬門號後，提供虛擬門號及驗證碼給詐團，檢警查出，詐團轉入邱員的虛擬幣交易錢包共1萬2610顆泰達幣，換算台幣37萬8300元。