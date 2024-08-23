據央視新聞報導，大陸商務部部長王文濤22日與白俄羅斯經濟部部長切博塔里分別代表本國政府簽署《中華人民共和國政府和白俄羅斯共和國政府服務貿易和投資協定》。

該協定在服務貿易、投資、商務人員入境等領域實現了中白雙方高水準相互開放，將進一步挖掘兩國服務貿易和投資合作潛力，推動高品質共建「一帶一路」，深化中白全天候全面戰略夥伴關係。

兩國之間的其他領域合作也日漸密切。7月由大陸為主導國之一的上海合作組織宣布白俄羅斯成為最新成員國之後，兩國軍隊也在7月上中旬舉行陸軍聯合訓練。