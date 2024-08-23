為驗證基地訓練成效，陸軍58砲指部砲3營昨日實施「基地期末鑑測」，進行為期5日、晝夜連續的戰術與實彈測考。期間，官兵整合「射指、測量、觀測、通信、砲操」聯合操作，藉實彈射擊訓練，強化各項戰術作為，厚植火力支援效能。

58砲指部砲3營「基地期末鑑測」昨日於陸軍砲兵部隊測考中心實施，模擬敵登陸作戰，官兵獲令後依「連續反擊作戰」、「城鄉守備作戰」等進程，實施「攻擊準備射擊」、「交會觀測射擊」、「平檢射擊」、「精檢射擊」及「臨機目標射擊」等課目，磨練官兵戰鬥指揮與專長聯合操作能力。

鑑測過程，首先由觀測組接獲目標敵情，由火協中心進行目標獲得、處理與分配，並交付射擊指揮所進行射擊參數計算，隨後，將射擊諸元下達給各砲陣地，砲班則採同時彈著、翼次射等方式實施105榴砲實彈射擊，同時持續效果監控，以逐步求取精準度。

「射擊任務！」戰砲隊隊長大聲下達射擊諸元，砲班成員齊聲複誦，同時完成諸元裝定與彈藥裝填等射擊準備，待命實施射擊；「二砲，放！」砲長宏亮口令聲一畢，發射手迅速拉下火繩，伴隨震撼聲響揚起煙塵，砲彈瞬間衝出砲管，精準命中目標區，展現連日嚴格訓練成果。