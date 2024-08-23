53歲男星柯叔元21日被週刊報導秘婚一年，隨即發文承認再婚，但他駁斥週刊影射他「介入別人婚姻」以及太太被污衊「離婚後無縫接軌閃嫁」，連2日發文反擊。今（23）日他再度發文還原和太太相識、相戀至結婚的時間線，並揚言將對週刊提告。

柯叔元文中寫道和妻子是「2023年3月6日」經朋友介紹，第一次在聚會場合見面，而妻子早在「2023年1月16日」這天，就已經結束她的前段婚姻。但他並不想探究妻子與前夫離婚原因，只想珍惜難得的緣分。

柯叔元並要求週刊對於影射他「三角重疊」以及妻子「離婚後無縫接軌閃嫁」說明清楚，護妻心切的他要爆料人士和媒體針對他來，不要影射、侮蔑太太，並喊話週刊法院見，要以法律捍衛他與太太的婚姻。

柯叔元要爆料者衝著他來，別傷害他的老婆。（圖／中時資料照）

柯叔元臉書全文：

我跟妻子是在「2023年3月6日」的一次聚會場合，經朋友介紹才「第一次」見面認識。在此之前，我們彼此的生命沒有交集。而妻子早在「2023年1月16日」這天，就已經結束她的前段婚姻，跟她的「前夫」離婚。我不想探究他們離婚的原因，只想珍惜我們難得的緣分。

我想請問鏡週刊，我們初次見面時，兩人都是單身。你們暗示的「三角重疊」是什麼意思？我妻子「離婚後無縫接軌閃嫁」，又是什麼意思？請你們說清楚。你們就針對我來，不要影射、侮蔑我的妻子。爆料的人很明顯的別有居心，故意鬼扯，你們卻甘心作為打手，在眾目睽揆之下施展暴力，想毀滅我的人生跟長久努力的結果。

我不怕你們有多惡質，為了我的妻子，為了我的家人，我絕對不會容忍。介紹我們認識的朋友們，也無法忍受這種顛倒黑白、惡意抹黑的報導，他們每一個人都願意出來作證、每一個人都可以出來證明我們相識的過程、並見證我們愛情的開端。

鏡週刊，我會對你們提告，法院見。