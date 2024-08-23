濠江起風雲！澳門特首賀一誠日前以健康理由宣布不再參選連任，成為「回歸」之後首位未能做滿兩屆的特首。而被視為特首大熱人選的終審法院長岑浩輝，非本地世家，也非商界出身，且具備大陸背景，港媒觀察，這也意味著澳門將告別家族政治，「改土歸流」。

香港《星島日報》23日刊出「中國觀察」文章指，澳門向來有「何馬崔」3大華商家族之說，即以何賢為代表的何氏家族，以馬萬祺為代表的馬氏家族，以崔德祺為代表的崔氏家族。3大家族形成有其歷史背景。

與港英政府的強勢管治不同，澳葡政府當年是無為而治。尤其是1966年的「一二．三事件」之後，澳門成為「半個解放區」，與北京關係良好的何馬崔在澳門管治扮演重要角色。

1999年澳門回歸，大陸倚重樹大根深的華商家族實施「澳人治澳」。因此，由何賢之子何厚鏵當了10年特首，再由崔德祺侄子崔世安當10年特首。賀一誠雖非出身3大家族，但也是本地名門，其父賀田是澳門老牌工業家，他和姐姐賀定一很早就進軍政壇。

文章指，隨著大陸在港澳實施全面管治權，香港經歷「修例風波」（反送中運動）之後進入新時代，澳門也同樣進入新時代，已經不需要再借助本地家族進行管治。幾名熱門特首人選，均在大陸出生並接受教育，更了解北京思維，更能貫徹北京意志。

22日表態「考慮中」的終審法院院長岑浩輝，是廣東省中山市文科狀元，1981年考入北京大學法律系，在廣州當過律師，1986年才移居澳門。

文章指，貴州、湘西、雲南、廣西等大陸西南地區，崇山萬壑，在古代遠離中原，且大多是少數民族，元朝起實施「以土官治土民」的制度，即委任當地部族首領管治，世襲制，史稱「土官」或「土司」。清朝雍正年間中央集權，大規模推行「改土歸流」，改世襲制的土司為任期制的流官。

文章認為，從這個意義上而言，賀一誠的謝幕，也是澳門「改土歸流」的開始。