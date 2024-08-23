●Sanders Morris董事長George Ball表示，幾乎整個上午，市場都像美式鬆餅一樣平坦。今天市場交投非常淡靜，對美國勞動節和節後發生的事感到有些不安。

●Horizon Investments投資長Scott Ladner表示，今天似乎沒有任何明顯的催化劑來驅動這波拋售。投資人可能會在下周輝達發布財報之前試著平倉一些部位，或者在周五聯準會主席鮑爾在傑克森霍爾發表談話之前進行避險操作。鮑爾應該會向市場透露聯準會將在9月降息。就9月會降息25個基點亦或是50個基點，鮑爾不會明講，但可能會試圖引導市場看向25個基點。他會說他預期央行將緩慢地展開降息，但也會強調一旦看到勞動力市場進一步減弱，便可能加快寬鬆速度。

●安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，市場對聯準會降息幅度的期望過高。市場終將作出調整，可能導致金融市場再度陷入震盪。他預估聯準會到今年底總計只會降息75個基點，少於市場普遍預估的降息100個基點。

●聯準會前官員、現任Wrightson ICAP首席經濟學家Lou Crandall在談到聯準會主席鮑爾周五將發表談話時表示，有關於利率政策的方向，鮑爾不會釋出模稜兩可的訊息，但他會強調具體的降息速度與時間將取決於會議前取得的數據。可以確定的是，他們將在9月開始降息。

●Wolfe Research首席投資策略師Chris Senyek表示，隨著通膨逐漸接近聯準會設定的2%目標，以及就業市場放緩的速度超乎聯準會6月所發布的預測，我們認為聯準會主席鮑爾將釋出9月會議展開降息周期的訊號，但不要指望他會在談話中釋出降息超過25個基點的線索。