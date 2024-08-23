澎湃新聞23日報導，大陸地級市「金融副市長」再添一人。此前在金融行業擁有近27年經驗的張華任柳州市委常委、副市長。此外，據不完全統計，截至8月12日，在 27個省市已有30名出身金融監管或金融業的副省級幹部。

張華於1997年加入廣發銀行，歷任信用卡中心市場處經理、系統處主管，以及副總經理。在2017年至2020年間，張華擔任廣發銀行總行財富管理及私人銀行部的副總經理和總經理。2020年至2021年，張華被任命為廣發銀行河源分行的負責人，2021年回歸廣發銀行信用卡中心，擔任黨委書記、總經理。

據《中國基金報》報導，近年來，金融幹部奔赴地方任職已經成為趨勢，並通常分管金融、財政、國資等工作，對防範和推動化解地方政府債務風險具有關鍵作用，也有部分分管其他的內容。

今年6月，李丹出任大連市委常委、副市長。李丹曾任中國進出口銀行廈門分行黨委書記、行長等職。

同月，建設銀行總行網路金融部總經理姜俊出任哈爾濱市副市長。據21世紀經濟報導，在赴任掛職哈爾濱市副市長前，姜俊長期供職建設銀行，曾任建信金科副總裁，後調任總行網路金融部總經理。

今年4月，前秦農銀行副行長楊文斌以寶雞市副市長（掛職兩年）身分出席活動。

長沙銀行前行長唐力勇也於今年3月出任湖南郴州市副市長。唐力勇於2022年6月通過大陸全國競爭性選拔獲聘長沙銀行行長。任副市長前係中國建設銀行常德市分行黨委書記、行長。

此外，據21世紀經濟報導，據不完全統計，截至今年8月12日，已有27個省分（包括直轄市）擁有30位出身金融監管或金融業的副省級幹部。

例如，今年7月，國家金融監督管理總局上海金融監管局前局長王俊壽出任湖南副省長。

今年年初，進出口銀行前副行長李鈞出任陝西省副省長。李鈞供職於銀行體系多年，先後在中國農業銀行、中國農業發展銀行、中國進出口銀行工作。

《中國農村金融》雜誌社微信公眾號消息，從地方政府角度而言，知識化、專業化的「金融副省長」或「金融副市長」履職，有助於地方經濟轉型發展、加強金融監管、擴大金融開放。他們所具備的金融專業能力和金融市場經驗，也使他們在防範地方金融風險等方面具備較強的協調處置能力，從而能夠有效加強地方金融監管。